El POTENTE ex aliado de Schumacher que está apunto de sumarse a Checo y Cadillac

Checo Pérez podría tener un nuevo aliado en el horizonte con Cadillac, nada menos que una de las marcas más poderosas del deporte, que además en su momento se alió con Michael Schumacher.

Nike, gigante mundial en la industria de la ropa y calzado deportivo, además de ser una empresa basada en Estados Unidos, silenciosamente ha puesto en plataforma su marca en cada paso que ha dado Cadillac en el camino a la F1.

A pesar de no tener un acuerdo firmado de patrocinio, se ha podido ver a Checo Pérez y Valtteri Bottas utilizar el calzado Nike Dunk Low 'Panda', uno de los modelos tenis más cotizados del mercado.

Considerando que Adidas ha ganado relevancia al patrocinar a Mercedes y Audi, mientras Puma es un patrocinador oficial de la Fórmula 1, Nike estaría buscando no quedarse fuera de la jugada comercial.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

