F1 Checo Pérez Hoy: Lo menosprecian por culpa de Cadillac; Helmut Marko lo ataca de nuevo

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este jueves 22 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: Johnny Herbert considera que Cadillac será la decepción de la temporada 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Helmut Marko responde a las críticas a Red Bull: "Ni siquiera tenía contrato sin nosotros". ::: LEER MÁS

Checo Perez Hoy: Esto piensa HONESTAMENTE Cadillac sobre el MOTOR Ferrari. ::: LEER MÁS

Excompañero de Checo realiza FUERTE confesión sobre su tiempo juntos en F1. ::: LEER MÁS

Califican a Checo de ILUSO por sus palabras hacia Red Bull. ::: LEER MÁS

