Marko responde a las CRÍTICAS de Checo contra Red Bull

Helmut Marko se mostró sorprendido por las declaraciones recientes de Sergio Pérez.

El piloto mexicano se prepara para regresar a la Fórmula 1 con el nuevo equipo de Cadillac en 2026, aunque sus palabras dejaron claro que su etapa en Red Bull estuvo llena de batallas. Incluso lograr una vuelta más rápida que la de Max Verstappen le generaba problemas.

El austriaco comentó el pasado 20 de enero de 2026 que las afirmaciones de Pérez le resultaron algo inesperadas.

"En 2021 lo fichamos sin contrato, dándole la oportunidad porque estaba a punto de perder su puesto en Racing Point. Sus mayores triunfos –seis victorias y el segundo puesto en el campeonato de 2023– solo los alcanzó con Red Bull", afirmó Marko.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

La etapa de Pérez en Red Bull

Sergio Pérez se unió a Red Bull Racing en 2021, tras haber pasado por Sauber, McLaren, Force India y Racing Point. Durante 2022 y 2023 demostró un sólido comienzo, consiguiendo varias victorias, aunque nunca logró igualar a su compañero Max Verstappen.

Tras una temporada decepcionante en 2024, el equipo decidió separarse del mexicano, quien describió su paso por Red Bull como el "trabajo más duro en la Fórmula 1", debido a un ambiente marcado por la constante tensión en torno a Verstappen.

Después de pasar 2025 al margen, en 2026 Sergio Pérez regresa oficialmente a la máxima categoría. Ha firmado con el recién formado equipo de Cadillac, donde formará una dupla junto a Valtteri Bottas.

El piloto expresó estar listo para este "nuevo comienzo" y espera con entusiasmo afrontar el reto que supone competir en el equipo estadounidense.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!