Checo y Bottas son MENOSPRECIADOS por campeón de F1 por culpa de Cadillac

Johny Herbert considera que Checo Pérez y Valtteri Bottas no tendrán la mejor de las temporadas en el debut de Cadillac en la Fórmula 1.

Aunque han logrado fichar a pilotos de primera línea como Valtteri Bottas y Sergio Pérez, formar un equipo de Fórmula 1 desde cero implica superar una elevada curva de aprendizaje.

Se espera que Cadillac tenga dificultades en competir en las primeras temporadas, luchando en la parte trasera de la parrilla, y que puedan transcurrir entre cuatro y cinco años antes de alcanzar el nivel adecuado.

Herbert también manifiesta cierto escepticismo respecto al potencial de los nuevos equipos. "Cadillac probablemente se convertirá en el equipo más decepcionante de 2026", afirma en palabras para JeffBet

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

