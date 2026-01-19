close global

﻿
Sergio Perez, Oscar Piastri, Social, 2024

F1 Hoy: FIA anuncia descalificaciones; Oscar Piastri señala a McLaren; Checo Pérez olvida a Red Bull

F1 Hoy: FIA anuncia descalificaciones; Oscar Piastri señala a McLaren; Checo Pérez olvida a Red Bull

Nazario Assad De León
Sergio Perez, Oscar Piastri, Social, 2024

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 19 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Piastri insinúa un cambio en las REGLAS PAPAYA de McLaren. ::: LEER MÁS

La FIA advierte porque las descalificaciones serán INEVITABLES en la F1. ::: LEER MÁS

¿Traición? Alumno de Checo IGNORA a Verstappen y elige a Hamilton. ::: LEER MÁS

Checo es ATACADO tras decir su versión sobre Verstappen y Red Bull. ::: LEER MÁS

La DEMOLEDORA forma en la que Checo ha dejado atrás a Red Bull en más de un sentido. ::: LEER MÁS

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

2463 votos

