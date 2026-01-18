La FIA advierte porque las descalificaciones serán INEVITABLES en la F1

La FIA ha explicado por qué descalificar a un piloto, como ocurrió con McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri en Las Vegas, es algo inevitable.

Nikolas Tombazis, responsable de la división de monoplazas, también aclaró por qué no se revisan todos los coches tras las declaraciones de Max Verstappen, quien sugirió que no solo McLaren habría superado el límite.

Cada coche de Fórmula 1 está equipado con una placa y con bloques de deslizamiento de titanio instalados en el suelo. Si, después de una carrera, se detecta un desgaste excesivo en estos componentes, se entiende que la altura de conducción es demasiado baja, lo que conlleva a una descalificación.

No obstante, la inspección de la FIA se centra únicamente en los coches que resultan más sospechosos. Debido a las diferencias en el diseño de cada equipo y a la presión de tiempo —el espectáculo de la F1 debe ponerse en marcha ya el domingo por la noche— no es viable revisar cada unidad. Según Tombazis, no hay otra solución viable, y la FIA prefiere no introducir componentes estandarizados para facilitar el proceso.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

La Fórmula 1 debe seguir siendo una batalla técnica

“No saquen conclusiones sin tener en cuenta el contexto. Muchos de estos inconvenientes desaparecerían si adoptáramos un coche estándar”, afirmó el griego en respuesta a Autosport sobre si sería más sencillo revisar todos los coches en una F1 que funcionara como una ‘spec series’.

“Podrías tomar un coche de Fórmula 2, incrementar ligeramente su rendimiento y, de inmediato, eliminar problemas como el porpoising, los huecos en la reglamentación o los inconvenientes con la placa. Sin embargo, es fundamental que la F1 siga siendo una contienda técnica. No buscamos que todos utilicen el mismo coche con simples diferencias estéticas; los diseñadores deben contar con cierto margen de libertad”.

Related image

“Cuando se trata de la placa, existía además un factor extra”, continuó Tombazis. “Cada equipo implementa estrategias propias para solventar los desafíos de durabilidad y el impacto que sufren los coches en la pista. Si se defiende que un diseño es indestructible, otros equipos argumentan que, en caso de un golpe en el motor, se arruina todo el conjunto. Con los sistemas ERS y otros factores en juego, es necesario contemplar múltiples variables antes de establecer un sistema estandarizado”.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!