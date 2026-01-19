Este piloto de F1 admite no ver la película de F1 a pesar de ser el VILLANO

Una de las estrellas de la película de F1, que compitió en pista durante las grabaciones, ha confesado que ni siquiera ha tenido ocasión de ver el éxito de taquilla.

La cinta F1 se estrenó a nivel internacional el 25 de junio de 2025 y contó con dos premieres en Londres y Nueva York antes de presentarse al público durante el verano.

Además, el siete veces campeón Lewis Hamilton tuvo un papel como coproducente. Aunque la película se lanzó el año pasado, las grabaciones comenzaron en Silverstone en 2023, durante el Gran Premio Británico.

La producción original de Apple sufrió retrasos en la programación a causa de la huelga del Sindicato de Actores (SAG-AFTRA), lo que significó que seguían filmando durante el final de la temporada real de 2024 en Abu Dhabi.

Muchas de las escenas se rodaron en distintos circuitos a lo largo de los calendarios de 2023 y 2024, con el equipo de filmación presente durante fines de semana de Gran Premio para capturar imágenes auténticas de carreras. Esto hizo que algunos pilotos de esas temporadas aparecieran en la película, aunque muchos ya no competían en la F1 cuando se estrenó el filme.

Uno de esos protagonistas fue Kevin Magnussen, el ex piloto de Haas que se ganó fama como el “chico malo” tanto dentro como fuera de la pista.

¿Retrató la película de F1 a los pilotos de manera realista?

Magnussen abandonó la F1 tras el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024, luego de que Haas decidiera no renovar su contrato y optara por firmar una nueva dupla de pilotos para la temporada 2025.

El piloto danés se orientó hacia el automovilismo de resistencia, ya que se unió a BMW como piloto de fábrica para competir en el Campeonato Mundial de Resistencia FIA con WRT y en el IMSA SportsCar Championship con RLL.

K‑Mag vuelve a las pistas con BMW tanto en la WEC como en la IMSA este año. Durante una reciente rueda de prensa del Campeonato Americano de Resistencia, el piloto de 33 años fue cuestionado sobre su retrato en la película de F1.

Como en la realidad, se le muestra inmerso en intensos duelos en pista, en los que con frecuencia se enfrenta al protagonista de APXGP, Sonny Hayes (Brad Pitt).

En respuesta a esta imagen, Magnussen sorprendió al admitir que aún no ha visto la película de F1. "No la he visto", confesó, antes de que el periodista deportivo David Land insinuara que quizás no fuera la mejor idea, dado que se le retrata como el villano en las pistas.

Magnussen replicó: "Exacto, sí. He oído que soy el malo en comparación con Brad Pitt, y eso me honra. La verdad es que me siento halagado; quizás deba verla en algún momento." Además, Magnussen sigue siendo el piloto más reciente en recibir una sanción de carrera en la F1 tras acumular 12 puntos de penalización durante la temporada 2024.

