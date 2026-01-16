Checo Noticias Hoy: Se burlan de Cadillac; Traición a Ferrari; Su fichaje con Mercedes

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este jueves 15 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: Estas son las normas de la FIA que Cadillac debe tener en cuenta para su monoplaza. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: BOMBAZO - ROMPE EL SILENCIO sobre su fichaje por Mercedes. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: "El dueño del equipo notó mi soledad y me ofreció quedarme en un restaurante". ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ATENCIÓN - ¡Cadillac TRAICIONA a Ferrari! ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ESCÁNDALO - Se BURLAN de Cadillac por culpa de FERRARI. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!