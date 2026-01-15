BOMBAZO: Checo ROMPE EL SILENCIO sobre su fichaje por Mercedes

Sergio Pérez asegura que su carrera en la Fórmula 1 pudo haber tomado un rumbo totalmente diferente. El piloto mexicano revela que estuvo a punto de conseguir un asiento en Mercedes, lo cual habría cambiado su trayectoria de manera radical.

Tras un debut sólido con Sauber, Pérez recuerda cómo Mercedes figuraba entre las opciones. La escudería alemana, dominante entre 2014 y 2021, ofrecía un asiento que, en manos de Pérez, quizás hubiera significado campeonatos mundiales.

No obstante, Lewis Hamilton cambió el panorama al abandonar McLaren para unirse a los Silver Arrows, una decisión sorprendente en aquel momento, lo que dejó a Pérez la oportunidad de ocupar el puesto de Hamilton en McLaren.

"De repente se me presentó una oportunidad que jamás imaginé", comenta Pérez en el podcast Cracks. "Siempre creí que McLaren y Red Bull Racing eran equipos para los que nunca conduciría, pues formaban a sus propios pilotos.

"Sin embargo, McLaren se mostró interesado tras la marcha de Hamilton. Si él no hubiera optado por Mercedes, yo también habría tenido opciones allí. Finalmente, acepté la oferta de McLaren con gran confianza", señaló.

Relacionado: La marca que deja a Checo Pérez POR ENCIMA de Fernando Alonso y Lewis Hamilton

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!