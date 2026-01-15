close global

﻿
Estas son las REGLAS de la FIA que debe considerar Cadillac para sus monoplazas

Nazario Assad De León
Las presentaciones de los equipos de Fórmula 1, en las que se darán a conocer sus nuevas combinaciones de colores, están a punto de arrancar. Red Bull Racing y Racing Bulls darán el pistoletazo de salida durante la noche del jueves, preparando el amanecer del viernes. Hay dos normas clave de la FIA que todos deben respetar.

Red Bull y Racing Bulls serán los primeros en presentarse, a las 4:00 horas, hora holandesa, en la madrugada del viernes. Haas desvelará su livery el lunes 19 de enero, mientras que Audi mostrará el nuevo diseño de su bolido al día siguiente. Ese mismo día, Honda organizará una presentación exclusiva para su unidad de potencia.

El viernes 23 de enero será la cita para Alpine y Ferrari. La presentación de Mercedes está prevista para el lunes 2 de febrero, aunque las primeras imágenes se publicarán el 22 de enero.

A continuación, Williams lo hará el 3 de febrero, Cadillac el 8 durante el Super Bowl y, para cerrar la ronda, Aston Martin y McLaren presentarán el lunes 9 de febrero.

Logo de FIA visible en los coches

El diseño de los colores está sujeto a ciertas normas, de las cuales dos son especialmente importantes. Una de las nuevas reglas surge del reciente tratado de Concorde.

La FIA no solo se hará más visible en el paddock, sino también en los monoplazas de la F1. Así, según la sección A de la normativa –las disposiciones generales–, el logo de la FIA debe estar presente en la parte delantera de cada coche.

Tal como se establece en el artículo A2.3.4, "cada monoplaza de F1 debe llevar el logo de la FIA, en azul o en blanco, con una altura mínima de 75 milímetros". Este emblema debe colocarse en la punta del morro o en su lateral, de forma que resulte visible desde el costado del vehículo. El año pasado, Mercedes fue el único equipo que no disponía de este logo en la parte frontal o en la zona lateral.

En noviembre pasado, la Comisión de F1 decidió que "al menos el 55% de la superficie visible del coche deberá cubrirse con pintura o adhesivos". El objetivo es evitar que los vehículos tengan una apariencia demasiado similar desde determinados ángulos.

Durante el año anterior se criticó a los equipos por revelar coches con fibra de carbono “desnuda” para ahorrar peso. Con la reducción del peso mínimo de 800 a 770 kilogramos, existían temores de ver diseños aún más austeros. Con esta nueva norma se busca precisamente evitar que se den estas situaciones.

