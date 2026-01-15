Checo revela el momento MÁS OSCURO como piloto

Checo Pérez, recordó el camino solitario que recorrió cuando empezó a escalar en el mundo del automovilismo.

Después de un año alejado de los reflectores, el mexicano regresará junto al nuevo equipo estadounidense Cadillac.

A finales de 2024, fue desvinculado de Red Bull tras cuatro años al lado del tetracampeón Max Verstappen, pero el 2026 le brinda una oportunidad de redención y un nuevo comienzo.

La carrera del piloto de 35 años se encontraba en un momento delicado cuando abandonó el paddock; sin embargo, regresará en menos de dos meses con una reputación que ha crecido, especialmente después de que tanto Liam Lawson como Yuki Tsunoda no hayan logrado los resultados que él obtuvo en Red Bull.

Por otro lado, Cadillac supo fichar a dos de los pilotos activos más experimentados al sumar a Pérez y a su nuevo compañero Valtteri Bottas. No obstante, el seis veces ganador de Grandes Premios no siempre fue tan demandado en el mercado.

Pérez rememora el peor momento de su carrera en el automovilismo

En una reveladora entrevista en el Cracks podcast previa a su vuelta a la F1, Pérez relató los grandes sacrificios que tuvo que afrontar al inicio de su carrera para lograr su oportunidad en la máxima categoría.

Sobre su traslado a Europa, un paso común para muchos pilotos en ciernes que buscan mejores oportunidades en el karting, explicó: "En aquel entonces no podía comunicarme con México y, para conectarme a Internet, tenía que buscar cibercafés; en la aldea, allá en Alemania, era casi imposible encontrar uno. Fue una etapa muy dura y esos momentos se sintieron extremadamente difíciles. Cuando llegó la temporada, el dueño del equipo notó mi soledad y me ofreció quedarme en un restaurante del pueblo, donde hasta vivía el chef. Acepté encantado, ya que al menos tenía compañía". "Y sí, fue mucho mejor cuando viví cerca del restaurante. Aunque seguía sintiendo la soledad, el ambiente con otras personas y mi ayuda en el lugar marcaron la diferencia."

Cuando le preguntaron si llegó a pensar en abandonar por sentirse tan solo, Pérez confesó: "Claro que sí, lo pensé muchas veces. Al principio, apenas llegué, me preguntaba: '¿En qué me he metido? ¿Dónde están los pilotos de Fórmula 1?'."

A lo largo de su carrera ha tenido que superar muchos obstáculos, pero sigue considerando aquella etapa en Alemania como la experiencia más complicada. Al explicar por qué decidió quedarse, agregó: "Cuando hablé con mi madre, ella me dijo: 'Regresa, ¿qué haces ahí? No te aísles tanto'. Eso me hizo reflexionar y decidí darle una oportunidad a este sueño."

Pérez afrontará ahora el último tramo de sus 14 años en la F1 junto a Cadillac, tras haber admitido recientemente que este será su último cambio de equipo antes de su retirada.

