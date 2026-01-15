¿Inspirado por Colapinto? Gasly insinúa un gran cambio de carrera

La estrella de Fórmula 1, Pierre Gasly, ha dejado entrever que podría explorar un nuevo rumbo en su carrera, lo cual conlleva espectaculares noticias para Franco Colapinto.

El piloto compite en la máxima categoría desde la temporada 2017 y actualmente conduce para Alpine, el equipo que en 2025 terminó en la parte baja del campeonato de constructores.

Recientemente, el piloto francés firmó un nuevo contrato que lo mantendrá en la escudería de Enstone hasta el final de la temporada 2028. Aun así, espera que a partir de 2026 su equipo le ofrezca un coche más competitivo, algo clave para escalar posiciones en la parrilla.

Gasly, aficionado a la moda, ya elogió el papel de Lewis Hamilton al permitir que los pilotos se expresen libremente en el paddock, lo que elevó su propia confianza en el mundo de la F1. Además, el francés confiesa que, en algún momento, le encantaría incursionar en un ámbito profesional relacionado con esta pasión.

El piloto de 29 años reside en Milán, algo poco habitual en el mundo de la F1, ya que la mayoría prefiere vivir en Mónaco. Según Gasly, esta ciudad, con su innegable elegancia y estilo en cada rincón, ha consolidado aún más su amor por la moda. Relata: "La primera vez que llegué a Milán, no pude apartar la mirada de la gente: hombres y mujeres, todos tan elegantes. Desde los 15 hasta los 75 años, he visto a las abuelas más chulas paseando por la ciudad".

Durante una entrevista para la sección Off the Grid de F1, Gasly afirmó con convicción: "Definitivamente me adentraré en este mundo en algún momento. Me atrae la creatividad que lo define y, al final, quiero explorar nuevos horizontes". Con una sonrisa, añadió: "Cuando estás en Milán y sales a la calle, es imprescindible lucir algo de calidad".

Gasly apostando por Alpine

La decisión de Gasly de renovar su contrato con Alpine, a pesar de contar ya con un compromiso hasta 2026, sorprendió a algunos dada la forma irregular del equipo en los últimos dos años. Sin embargo, el piloto se siente cómodo en esta escudería y es evidente que ocupará la posición de titular durante muchos años.

Confía en que el equipo logrará grandes mejoras en 2026, especialmente con la implementación de las nuevas normativas que prometen cambiar el panorama de la competición.

Además, Alpine se prepara para iniciar una nueva asociación en unidades de potencia con Mercedes a partir de la próxima temporada, dejando atrás su colaboración con Renault el año pasado.

Este cambio, junto con la alianza con Mercedes, podría suponer un rendimiento superior para Alpine, ya que se rumorea que este fabricante es uno de los mejor posicionados para dominar las nuevas normativas sobre la unidad de potencia. Con esta apuesta, tanto Gasly como su equipo esperan aprovechar al máximo las oportunidades que se avecinan en la Fórmula 1.

