Sergio Perez waving to the crowd at the Cadillac launch in Mexico City

F1 Checo Pérez Hoy: Lewis Hamilton lo sacó de Mercedes; Revela el mayor problema de Max Verstappen

Nazario Assad De León
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este lunes 12 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

El futuro de Max Verstappen en Red Bull F1 no pondrá en riesgo la participación de Ford Racing en la competición y no les importaría hacerle lo que a Checo Pérez, dejarlo irse. ::: LEER MÁS

El ex piloto de Red Bull, Sergio Pérez, se ha pronunciado sobre el “problema” que vivió durante su etapa como compañero de equipo de F1 de Max Verstappen. ::: LEER MÁS

El piloto de Cadillac en la F1, Sergio Pérez, ha confesado que pudo haber llegado a formar parte de Mercedes, si no fuera por el cambio de Lewis Hamilton que frustró esa oportunidad. Durante su etapa en la categoría, que se extendió de 2011 a 2024, fue dejado en el camino por su exequipo Red Bull debido a un rendimiento insatisfactorio. ::: LEER MÁS

La Fórmula 1 se prepara para una revolución. A partir de la temporada 2026, los monoplazas pasarán a utilizar combustibles sostenibles. Este cambio implica que cada una de las compañías petroleras involucradas se enfrentará a retos distintos. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha anunciado el momento en el que se retirará de la F1, incluso antes de debutar con Cadillac. ::: LEER MÁS

