¡Checo CONFIRMA su retiro de la Fórmula 1!

Checo Pérez ha anunciado el momento en el que se retirará de la F1, incluso antes de debutar con Cadillac.

La carrera del piloto mexicano parecía haber llegado a su fin tras ser descartado por Red Bull para 2024, sobre todo después de terminar en octavo lugar y quedar 285 puntos detrás de su compañero Max Verstappen.

Sin embargo, las actuaciones flojas de Liam Lawson y Yuki Tsunoda pusieron en evidencia que Pérez tenía mucho más para ofrecer. Su buen rendimiento ha reavivado el interés en un piloto que muchos daban por descartado.

La llegada de Cadillac, el undécimo equipo en la parrilla, ha sido una tabla de salvación para Pérez y también para Valtteri Bottas.

¿Podrá Cadillac ser competitivo?

A sus 35 años, el mexicano se acerca al ocaso de su carrera en la F1, pero todavía persigue un último y ambicioso objetivo: lograr que Cadillac se convierta en un equipo a la altura de la competencia.

El proyecto es mayúsculo para esta escudería novata, la cual se espera inicie la temporada en los puestos más bajos en Melbourne. Para ponerlo en perspectiva, Haas aún no ha conseguido ni un solo podio desde su arribo a la Fórmula 1 en 2016.

Pérez está lleno de convicción y, en una reveladora entrevista en el podcast Cracks, expresó su deseo de cerrar su carrera con Cadillac, retirándose justo cuando el equipo alcance la competitividad.

Cuando le preguntaron si su regreso sería su última etapa en el deporte, respondió: “Sí, definitivamente es mi última oportunidad. Me encantaría retirarme con Cadillac, dejando atrás un equipo fuerte y reconocido en la F1.”

Añadió: “Es un gran proyecto y, en organizaciones tan grandes, todo lleva su tiempo para encajar. Creo que tenemos todos los ingredientes para transformar este equipo en uno de los líderes de la Fórmula 1 en los próximos años.”

