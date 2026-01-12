Hamilton, el culpable de que Checo no firmara con MERCEDES F1

El piloto de Cadillac en la F1, Sergio Pérez, ha confesado que pudo haber llegado a formar parte de Mercedes, si no fuera por el cambio de Lewis Hamilton que frustró esa oportunidad. Durante su etapa en la categoría, que se extendió de 2011 a 2024, fue dejado en el camino por su exequipo Red Bull debido a un rendimiento insatisfactorio.

El mexicano regresará a la F1 en 2026 con un puesto de titular en el nuevo proyecto Cadillac, donde compartirá habitación con Valtteri Bottas. Antes de este esperado regreso, Pérez recordó sus inicios en el automovilismo, que comenzaron en Sauber en 2011.

Tras destacar en Sauber al lograr tres podios en 2012, se unió a McLaren para competir junto a Jenson Button, luego de que Hamilton se decidiera por Mercedes. Aunque el interés de McLaren le tomó por sorpresa, Pérez admitió que Mercedes también habría sido una opción, gracias a su buena forma en Sauber, si Hamilton no hubiera optado por la escudería bávara.

Mercedes, por su parte, se consolidó como el equipo dominante desde 2014. Aprovechando importantes cambios en la regulación, la escudería llegó a ganar ocho campeonatos consecutivos de constructores entre 2014 y 2021.

Durante el Cracks podcast, Pérez comentó: "De repente se presentó la oportunidad: nunca me lo habría imaginado. Siempre pensé que había dos equipos para los que jamás conduciría, McLaren y Red Bull, porque siempre forman a sus pilotos en su academia. Pero entonces apareció McLaren".

Añadió: "La incertidumbre se notaba por la marcha de Hamilton, y, de no haber aceptado su traslado a Mercedes, yo también habría tenido esa posibilidad. McLaren me ofreció un contrato con gran confianza y yo lo acepté".

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

La etapa en McLaren de Pérez

A pesar del brillante desempeño mostrado en Sauber, su paso por McLaren no cumplió las expectativas. Durante la temporada 2013 no logró alcanzar ningún podio y terminó en el undécimo puesto en el campeonato de pilotos.

Esta situación llevó a McLaren a sustituirlo, apostando por el joven Kevin Magnussen al inicio de la era híbrida, lo que obligó a Pérez a buscar un asiento en Force India.

Fue con este equipo donde realmente se forjó su carrera, compitiendo de 2014 a 2020, incluso durante la transformación de Force India en Racing Point.

Después de conseguir su primera victoria en un Gran Premio en 2020, Red Bull lo fichó para formar equipo junto a Max Verstappen, sumándole al historial cinco triunfos adicionales en la F1.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!