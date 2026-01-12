Checo revela el PROBLEMA de Verstappen en Red Bull

El ex piloto de Red Bull, Sergio Pérez, se ha pronunciado sobre el “problema” que vivió durante su etapa como compañero de equipo de F1 de Max Verstappen.

Pérez debutó en la escudería con sede en Milton Keynes durante la campaña de 2021, aunque fue relevado al finalizar la temporada 2024. En 2023, Red Bull dominó ambas clasificaciones, coronando a Verstappen con su tercer título de pilotos y dejando a Pérez como subcampeón por primera vez en su carrera.

Ese mismo año, el dúo acumuló una cantidad de puntos que permitió a la escudería ganar el título de constructores al sumar más del doble de puntos que sus principales rivales, Mercedes.

Pérez: “Todo era un problema” en Red Bull

En una entrevista franca en el Cracks Podcast, Pérez compartió lo complicado de asumir el reto de ser compañero de equipo de Verstappen, una tarea que muchos han intentado y en la que pocos han triunfado.

Pérez explicó: “En Red Bull, todo se convertía en un problema. Si era demasiado rápido, generaba una atmósfera muy tensa; si superaba a Max, era un problema; y si iba más lento, igualmente se convertía en un inconveniente. Literalmente, nada salía bien.”

Tras la salida de tanto Liam Lawson como Yuki Tsunoda junto al neerlandés, el novato de 2025, Isack Hadjar, será quien enfrente este desafío. Los gigantes de las bebidas energéticas confían en que las nuevas regulaciones favorezcan a Hadjar, sobre todo ahora que sus filas juveniles se reducen cada temporada.

No cabe duda de que Pérez estará pendiente del garaje de Red Bull, observándolo desde el pitlane en 2026, cuando regrese a la competición con su nuevo equipo Cadillac, aunque es notable su ausencia, al igual que la de Horner y Marko.

