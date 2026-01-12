Red Bull prepara el 'PLAN CHECO' para Verstappen

El futuro de Max Verstappen en Red Bull F1 no pondrá en riesgo la participación de Ford Racing en la competición y no les importaría hacerle lo que a Checo Pérez, dejarlo irse.

Durante las dos últimas temporadas se ha cuestionado la continuidad a largo plazo del piloto holandés en el equipo, especialmente ante los rumores que lo vinculan con un posible traslado a Mercedes.

El 2026 se perfila como un año decisivo tanto para Red Bull como para Verstappen. El piloto de 28 años definirá su destino en función de qué escudería se adapte mejor a las nuevas regulaciones. Paralelamente, Red Bull inicia una nueva etapa en la producción de unidades de potencia junto a Ford Racing.

Esta nueva fase se desarrolla bajo la dirección del recién incorporado Laurent Mekies, y sin la presencia de figuras clave como Helmut Marko y Christian Horner. El equipo confía en que el coche será lo suficientemente rápido como para permitir que el holandés luche por el título en la próxima temporada. De lo contrario, su futuro podría estar sujeto a mayores especulaciones.

Por su parte, Rushbrook ha afirmado que la posible salida de Verstappen no debilitará el compromiso de Ford Racing con la F1 como socio en unidades de potencia. "Es un talento generacional", declaró a Motorsport.com, destacando la importancia de contar con un campeón al volante de un motor Red Bull-Ford.

El directivo explicó: "Confiamos en el equipo, en la unidad de potencia y en las personas que diseñan el coche; sin embargo, al final es el piloto quien debe exprimir cada gota de rendimiento. Max es indispensable para nosotros, pero su marcha no significaría que abandonemos la competición. Creemos firmemente que llegarán nuevos pilotos en el futuro."

¿Saldrá Verstappen de Red Bull?

Las interrogantes sobre el futuro a largo plazo del piloto holandés solo se intensificarán a medida que avance la temporada 2026, ya que varios equipos aún no han asegurado a sus pilotos más allá de ese año. El tiempo dirá si Red Bull y Mekies logran convencer a Verstappen de quedarse durante este proceso de reconstrucción.

El 2026 será la primera temporada en la historia de Red Bull sin Horner ni Marko, tras la reciente salida del legendario diseñador Adrian Newey y la marcha de Jonathan Wheatley a Sauber en 2024.

Además, se rumorea que Mercedes es el equipo con mayores posibilidades de dominar las nuevas regulaciones, mientras que la escudería Aston Martin, liderada por Newey, también se ha apuntado un ambicioso objetivo: apuntar a un asalto al campeonato en 2027.

