Ferrari entrega la noticia MÁS importante a Checo y Cadillac de cara a 2026

La Fórmula 1 se prepara para una revolución. A partir de la temporada 2026, los monoplazas pasarán a utilizar combustibles sostenibles. Este cambio implica que cada una de las compañías petroleras involucradas se enfrentará a retos distintos.

Se comenta, por ejemplo, que Petronas, encargado de suministrar el combustible para la unidad de potencia de Mercedes, ha tenido ciertos inconvenientes en este proceso de adaptación.

El próximo año, la mitad de la potencia de la unidad de energía provendrá de la batería y la MGU-K, incrementándose de 120 kW a 350 kW. Sin embargo, el combustible para el motor de combustión sigue desempeñando un papel determinante.

Estos combustibles serán neutros en CO2, ya que el dióxido de carbono se extrae de fuentes como residuos domésticos o biomasa no alimentaria, sometida a temperaturas de 700 °C para transformarlo en gas, o incluso directamente de la atmósfera.

Posteriormente, mediante reacciones químicas, ese gas se convierte en hidrocarburos líquidos, que se emplean como combustible sintético, también conocido como biocombustible. Algunas compañías optarán por producir e-fuel o combustible eléctrico a partir de energías renovables, como la eólica o la solar.

Diversas compañías petroleras

En la Fórmula 1 participan cinco principales proveedores de combustible. Petronas abastece a los equipos Mercedes, ExxonMobil respalda a los escuderías de Red Bull con motores Ford, y Shell suministra a Ferrari. Además, Aramco trabaja con Aston Martin y Honda, mientras que BP colabora con Audi.

Se dice que tanto Aramco como ExxonMobil ya han desarrollado un e-fuel, mientras que BP, Petronas y Shell han apostado por el biocombustible. Los rumores indican que Shell ha logrado avances sobresalientes en el desarrollo de combustibles sintéticos, mientras Petronas podría estar rezagada en este proceso.

Hasta la última temporada, los coches de Fórmula 1 tenían un límite de consumo de 100 kg de combustible por hora. A partir de 2026, se limitará la potencia extraída del combustible a 3000 MJ por hora, centrándose así en la energía real suministrada.

Una mayor densidad energética permitirá que un coche complete una carrera con menos combustible, lo que conlleva una reducción del peso y un menor consumo. Si una compañía consigue alcanzar una densidad energética elevada, podrá instalar un depósito más pequeño que se ubique de forma estratégica para mejorar la distribución del peso y la aerodinámica del vehículo.

Diversas fuentes aseguran que Shell se ha destacado en este aspecto, avanzando rápidamente en la optimización de la densidad energética. En cambio, Petronas, al parecer, ha afrontado algunas dificultades en el desarrollo, logrando extraer ligeramente menos energía del combustible hasta el momento.

