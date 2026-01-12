F1 Hoy: ¿Vuelve Carlos Sainz a Ferrari?; Charles Leclerc recibe la sorpresa; Checo Pérez anuncia retiro
F1 Hoy: ¿Vuelve Carlos Sainz a Ferrari?; Charles Leclerc recibe la sorpresa; Checo Pérez anuncia retiro
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 12 de enero de 2026 en la Fórmula 1.
La familia de la estrella de Ferrari F1, Charles Leclerc, está a punto de crecer tras anunciarse en redes sociales que se viene un embarazo emocionante. El piloto monegasco recibió una noticia estupenda durante la pausa de la Fórmula 1: se reveló que en 2026 será tío. ::: LEER MÁS
¿Vuelve a Ferrari? Williams ficha a su NUEVO Sainz. ::: LEER MÁS
La Fórmula 1 se prepara para una revolución. A partir de la temporada 2026, los monoplazas pasarán a utilizar combustibles sostenibles. Este cambio implica que cada una de las compañías petroleras involucradas se enfrentará a retos distintos. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha anunciado el momento en el que se retirará de la F1, incluso antes de debutar con Cadillac. ::: LEER MÁS
Valtteri Bottas regresa esta temporada a la Fórmula 1 con el nuevo escudería Cadillac, aunque su vuelta se ve opacada por una sanción pendiente. ::: LEER MÁS
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Hoy: ¿Vuelve Carlos Sainz a Ferrari?; Charles Leclerc recibe la sorpresa; Checo Pérez anuncia retiro
- hace 13 minutos
¿Lo quieren de regreso? El gesto de Mercedes a Hamilton muestra que sigue siendo del equipo
- Hoy 06:20
El momento de LOCURA de Russell que eleva a Antonelli en Mercedes
- Hoy 04:10
F1 Checo Pérez Hoy: Cadillac le asegura ventaja sobre Valtteri Bottas; Confirma su retiro de la Fórmula 1
- Hoy 02:36
F1 Hoy: Fernando Alonso recibe veredicto sobre Lewis Hamilton; Franco Colapinto se transforma
- Hoy 02:10
Franco Colapinto Hoy: Alpine lo pone en su lugar; Espetacular entrenamiento en Argentina
- Hoy 00:04
Más leído
Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
- 3 enero
Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
- 3 enero
¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
- 5 enero
Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
- 7 enero
BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
- 24 diciembre
Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
- 7 enero