Sergio Perez, Charles Leclerc, 2024, Generic

F1 Hoy: ¿Vuelve Carlos Sainz a Ferrari?; Charles Leclerc recibe la sorpresa; Checo Pérez anuncia retiro

F1 Hoy: ¿Vuelve Carlos Sainz a Ferrari?; Charles Leclerc recibe la sorpresa; Checo Pérez anuncia retiro

Nazario Assad De León
Sergio Perez, Charles Leclerc, 2024, Generic

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 12 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

La familia de la estrella de Ferrari F1, Charles Leclerc, está a punto de crecer tras anunciarse en redes sociales que se viene un embarazo emocionante. El piloto monegasco recibió una noticia estupenda durante la pausa de la Fórmula 1: se reveló que en 2026 será tío. ::: LEER MÁS

¿Vuelve a Ferrari? Williams ficha a su NUEVO Sainz. ::: LEER MÁS

La Fórmula 1 se prepara para una revolución. A partir de la temporada 2026, los monoplazas pasarán a utilizar combustibles sostenibles. Este cambio implica que cada una de las compañías petroleras involucradas se enfrentará a retos distintos. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha anunciado el momento en el que se retirará de la F1, incluso antes de debutar con Cadillac. ::: LEER MÁS

Valtteri Bottas regresa esta temporada a la Fórmula 1 con el nuevo escudería Cadillac, aunque su vuelta se ve opacada por una sanción pendiente. ::: LEER MÁS

