Checo tendrá ventaja ASEGURADA dentro de Cadillac

Valtteri Bottas regresa esta temporada a la Fórmula 1 con el nuevo escudería Cadillac, aunque su vuelta se ve opacada por una sanción pendiente.

El piloto finlandés recibió una penalización de cinco posiciones en su última carrera con Sauber y deberá cumplirla durante el Gran Premio de Australia en marzo.

Bottas no tuvo la mejor jornada en su última competición. El finlandés se vio envuelto en un choque con Kevin Magnussen y, según los comisarios, calculó mal el momento de frenar en Abu Dhabi.

Por ello, recibió una multa de cinco posiciones, que no pudo cumplir al abandonar la parrilla. Ahora, el piloto se verá obligado a enfrentar las consecuencias en Australia.

La llegada de Cadillac

La incorporación de Cadillac promete darle un aire renovado a la Fórmula 1. La potencia de los motores, suministrados por Ferrari, jugará un papel fundamental en el rendimiento del equipo.

El regreso de Bottas y la llegada del equipo estadounidense han generado un amplio debate entre aficionados y expertos. Mientras algunos dudan de la capacidad del equipo para competir desde el primer momento, otros destacan las ventajas de comenzar de cero bajo las nuevas reglas de 2026.

Sin duda, esta combinación augura una temporada muy emocionante. Bottas sabe que en la primera carrera del sábado deberá enfrentarse a la pista con una penalización de cinco posiciones.

