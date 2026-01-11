¿Vuelve a Ferrari? Williams ficha a su NUEVO Sainz

El equipo Williams F1 ha anunciado la incorporación de un joven talento que se perfila como una auténtica joya para la academia de pilotos. Kean Nakamura-Berta, campeón del Campeonato Italiano de F4, se une al proyecto con tan solo 18 años, después de haber cosechado importantes éxitos en el karting y en categorías inferiores.

El piloto, de raíces japonesas y eslovacas, se impuso en el Campeonato Italiano de F4 y en el Campeonato E4 con Prema Racing en 2025, y además sumó cinco títulos en karting entre 2019 y 2022.

Con su prometedora trayectoria, Nakamura-Berta se presenta como un fichaje de lujo para Williams, recordando en parte el ascenso meteórico de la estrella de F1, Kimi Antonelli. Mercedes le dio la temporada de novato en la F1 en 2025 a Antonelli tras haber ganado el Campeonato Italiano de F4 a los 16 años.

El joven competirá a partir de 2026 tanto en el Campeonato Regional de Fórmula del Medio Oriente como en el Campeonato Regional Europeo, siempre bajo el amparo del equipo Williams.

"Estoy muy emocionado de unirme a la academia de pilotos de Williams F1 este año", expresó Nakamura-Berta tras el anuncio. "Es un equipo con una historia y logros inmensos, y me enorgullece formar parte de él. Correr en la Fórmula Regional será un reto que me entusiasma especialmente. ¡Gracias a todos en Williams por confiar en mí, ya estoy deseando comenzar este nuevo capítulo!"

Williams mira hacia el futuro

Sin duda, el equipo se encuentra en una fase de crecimiento. Tras finalizar quinto en el campeonato de constructores en 2025 (finishing fifth in the constructors' championship in 2025) y conseguir dos podios en Grandes Premios gracias a Carlos Sainz, Williams cuenta con una de las alineaciones de pilotos más competitivas en la parrilla. Sainz, de 31 años, comparte equipo con Alex Albon, quien terminó octavo en el campeonato de pilotos, lo que hace que el equipo también mire al futuro en busca de nuevos talentos.

El director deportivo de Williams F1, Sven Smeets, comentó: "Estamos encantados de recibir a Kean en nuestra academia en este momento tan clave de su carrera. Ha puesto de manifiesto su capacidad para aprender, adaptarse y, sobre todo, ganar campeonatos. Esperamos trabajar codo a codo con él este año, y estaremos pendientes de cada vuelta en pista."

