La familia de Leclerc cambia tras SORPRENDENTE noticia

La familia de la estrella de Ferrari F1, Charles Leclerc, está a punto de crecer tras anunciarse en redes sociales que se viene un embarazo emocionante. El piloto monegasco recibió una noticia estupenda durante la pausa de la Fórmula 1: se reveló que en 2026 será tío. Su hermano, Lorenzo Tolotta-Leclerc, junto a su esposa, la doctora Charlotte Tolotta-Leclerc, anunció esta semana en sus redes sociales que esperan dar la bienvenida a su primer hijo a finales de año. En una publicación conjunta de Instagram se compartieron imágenes de la pareja visiblemente emocionada, donde también se destacó una entrañable ecografía. El pie de foto decía:

"Nuestras vidas se llenan de alegría. Un pequeño milagro está en camino. Agradecidos por este maravilloso regalo. No podemos esperar a conocerte, pequeñín. — Mamá y papá." Los mensajes de felicitación no se hicieron esperar. La prometida de Charles, Alexandra Saint Mleux, comentó con emoticonos y corazones rojos, mientras que Rebecca Donaldson, compañera del excompañero de Ferrari, Carlos Sainz, expresó: "¡Ahhhh, estamos muy felices por ustedes!". Más tarde, Charlotte compartió su gratitud en sus historias, comentando: "Siento el cariño en cada mensaje. Muy agradecida."

¿Quién es la Dra. Charlotte Tolotta-Leclerc?

La familia Leclerc se engrandece aún más desde que el hermano mayor, Lorenzo Tolotta-Leclerc, contrajo matrimonio con la Dra. Charlotte Di Pietro en junio de 2025. La elegante ceremonia se celebró en Puglia, Italia, con la presencia de toda la familia. La pareja se conoció de manera muy especial en Madrid, cuando Lorenzo estaba de visita y Charlotte cursaba estudios de odontología. Se presentaron a través de amigos en común y, tras conectar de inmediato, mantuvieron su relación superando la distancia reuniéndose cada fin de semana, ya fuera en Madrid, Mónaco o en otra romántica ciudad europea. Posteriormente, Charlotte se trasladó a vivir con Lorenzo en Mónaco, y tras una deslumbrante propuesta en el Hotel Splendido de Portofino, decidieron comprometerse. Este año promete ser agitado para los Leclerc. La dentista y emprendedora celebrarán su primer aniversario de bodas en el verano de 2026, y para entonces podrían haber recibido a su primogénito.

Además, existe la posibilidad de que Charles Leclerc y su pareja, Alexandra Saint Mleux, den el siguiente paso y se casen este mismo año, tras haber anunciado su compromiso el pasado noviembre. Por el momento, aún no se ha definido una fecha oficial para esta esperada unión.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!