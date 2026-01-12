F1 Checo Pérez Hoy: Cadillac le asegura ventaja sobre Valtteri Bottas; Confirma su retiro de la Fórmula 1

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este domingo 11 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

La Fórmula 1 se prepara para una revolución. A partir de la temporada 2026, los monoplazas pasarán a utilizar combustibles sostenibles. Este cambio implica que cada una de las compañías petroleras involucradas se enfrentará a retos distintos. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha anunciado el momento en el que se retirará de la F1, incluso antes de debutar con Cadillac. ::: LEER MÁS

Valtteri Bottas regresa esta temporada a la Fórmula 1 con el nuevo escudería Cadillac, aunque su vuelta se ve opacada por una sanción pendiente. ::: LEER MÁS

Cadillac será uno de los grandes beneficiados de las nuevas noticias que ha logrado conseguir Ferrari en el desarrollo de su motor para la nueva temporada de F1. ::: LEER MÁS

Para Sergio Pérez se avecina una temporada en la que podría redimirse en el deporte. Antes de emprender esta nueva aventura, Pérez disfruta de un merecido descanso invernal en Ámsterdam. ::: LEER MÁS

