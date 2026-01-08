¿Checo VARADO en Ámsterdam? El Conductor de Cadillac es visto en la capital

Para Sergio Pérez se avecina una temporada en la que podría redimirse en el deporte. Antes de emprender esta nueva aventura, Pérez disfruta de un merecido descanso invernal en Ámsterdam.

El mexicano abandonó Red Bull Racing de manera sorpresiva y ahora se incorpora al equipo debutante Cadillac.

A finales de 2024, a pesar de contar con contrato vigente, Pérez fue apartado del equipo, pues la diferencia con su compañero Max Verstappen, que se adjudicó su cuarto título ese año, era insalvable.

Incluso sus sucesores, Liam Lawson y Yuki Tsunoda, no lograron cerrar la brecha con el piloto holandés. La próxima temporada, Isack Hadjar tendrá la oportunidad de demostrar su valía.

Debut de Cadillac

'Checo' se une a Valtteri Bottas en la aventura junto a Cadillac. El equipo estadounidense, que el año pasado participó en varios fines de semana de Fórmula 1, realizó simulaciones detalladas para estar totalmente preparado. La experiencia de ambos pilotos será fundamental para construir un proyecto sólido.

Pérez, sin embargo, aprovecha al máximo su pausa invernal. En Instagram comparte momentos disfrutando de la vibrante atmósfera de la capital holandesa.

'Checo' geniet ook van het winterweer in Nederland. 📸: schecoperez pic.twitter.com/rq3G3VLL3y — GPFans NL (@GPFansNL) January 7, 2026

