Checo y Cadillac reciben ESPECTACULARES noticias desde Ferrari

Ferrari ha desarrollado, según se comenta, una unidad de potencia para 2026 con una culata fabricada en acero aleado, mientras que la competencia se ha quedado con el aluminio. ¿Por qué ha apostado la Scuderia –en la que compiten Charles Leclerc y Lewis Hamilton– por el acero? ¿Será posible que con este cambio acorten la brecha con Mercedes y Red Bull-Ford?

Los monoplazas de la próxima temporada han sido completamente rediseñados. Ahora serán más cortos, estrechos y ligeros, incorporando además aerodinámica activa. La unidad de potencia seguirá siendo un V6 turbohíbrido de 1,6 litros, aunque la distribución entre la energía eléctrica y la proporcionada por el motor de combustión interna se equiparará, aproximadamente, en un 50-50.

La batería, por ejemplo, pasará de ofrecer 120 a 350 kilovatios. Aun con la batería y el MGU-K desempeñando un papel aún mayor, el motor de combustión no ha pasado a ser secundario, ya que sigue siendo sujeto a diversas innovaciones.

Así se encuentran en el centro de la polémica ajustes en la relación de compresión –como los empleados por Mercedes y Red Bull-Ford–, que han suscitado el descontento de Audi, Ferrari y Honda, o incluso las soluciones con e-fuel de Aston Martin y Aramco.

¿Qué es realmente una culata?

Ferrari no ha estado parado. Los rumores indican que la escudería italiana desarrolló dos variantes de unidad de potencia: una con culata de aluminio y otra utilizando acero aleado. Finalmente, optaron por este último material.

La culata es un componente esencial del motor de combustión, ubicada sobre el bloque de cilindros y encargada de sellar adecuadamente cada uno de ellos. Entre la culata y el bloque se sitúa la junta, que garantiza un sello hermético. En la Fórmula 1, los motores cuentan con dos culatas, pues un V6 consta de dos bancadas de tres cilindros cada una. Además, las aberturas de la culata determinan la forma de las cámaras de combustión.

Cada cilindro integra, de manera bastante sencilla, una válvula de admisión, una bujía, una válvula de escape, el pistón y la biela. Durante su movimiento rápido hacia arriba y hacia abajo, el pistón enciende una pequeña cantidad de combustible que, a su vez, impulsa la potencia del motor.

¿Cuáles son las ventajas del acero respecto al aluminio?

Durante décadas, los equipos de Fórmula 1 han empleado el aluminio en las culatas, al ser un metal ligero. Sin embargo, para 2026 el peso mínimo de la unidad de potencia aumentará de 120 a 150 kilogramos, mientras que el coche en sí deberá pesar como mínimo 770 en lugar de 800 kg.

Esto reduce la preocupación por el peso del motor, ventaja que Ferrari pretende capitalizar con el apoyo del especialista austriaco AVL. El inconveniente del acero aleado es que, al aplicarlo en la culata, el bloque del motor resulta más pesado en comparación con el aluminio. No obstante, esta elección permite equilibrar el resto de componentes, logrando fabricar otras partes con menor peso.

Con ello, Ferrari podría desarrollar baterías más ligeras y radiadores más compactos, favoreciendo un motor en general más reducido que aporte mayores opciones a la hora de perfeccionar la aerodinámica del monoplaza. Por otro lado, el acero, además de permitir un rediseño balanceado, podría ser más fiable que el aluminio, un aspecto crucial en una temporada llena de incógnitas en la que no se pueden malgastar piezas.

Además, una culata fabricada en acero aleado soporta mayores presiones y temperaturas durante el proceso de ignición en el cilindro. Esto se traduce en una combustión más eficiente del motor de combustión interna, lo que significa que se puede obtener más potencia a partir de una cantidad determinada de combustible. Con ello, es posible competir con menos carga, y por ende, con un coche ligeramente más ligero.

