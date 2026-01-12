close global

﻿
Pierre Gasly and Franco Colapinto look at each other to the background of an Alpine logo

Franco Colapinto Hoy: Alpine lo pone en su lugar; Espetacular entrenamiento en Argentina

Nazario Assad De León
Pierre Gasly and Franco Colapinto look at each other to the background of an Alpine logo

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 11 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Steve Nielsen, director general de Alpine, habló recientemente sobre el futuro de Franco Colapinto en el equipo. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto está determinado a tener la mejor temporada de su carrera y ni la lluvia ni nada lo va a detener en su preparación. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha elogiado de manera importante a Franco Colapinto y a la afición de Argentina en algo que considera que muchos otros países deben aprender. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha señalado que esta nueva era que inicia para la Fórmula 1 en 2026 será benéfica para los pilotos novatos y los de menos experiencia en la parrilla. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha sido olvidado por completo dentro de la Fórmula 1 y la más reciente situación sucedida enfureció a los aficionados por ello. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha sido votado como el piloto con más presión dentro de la parrilla para la siguiente temporada en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Hoy: Fernando Alonso recibe veredicto sobre Lewis Hamilton; Franco Colapinto se transforma
Formula 1

F1 Hoy: Fernando Alonso recibe veredicto sobre Lewis Hamilton; Franco Colapinto se transforma

  • hace 15 minutos
Franco Colapinto Hoy: Alpine lo pone en su lugar; Espetacular entrenamiento en Argentina
Formula 1

Franco Colapinto Hoy: Alpine lo pone en su lugar; Espetacular entrenamiento en Argentina

  • 2 hours ago
La familia de Leclerc cambia tras SORPRENDENTE noticia
Ferrari

La familia de Leclerc cambia tras SORPRENDENTE noticia

  • 3 hours ago
VIDEO: El TITÁNICO entrenamiento de Colapinto en Argentina
Alpine

VIDEO: El TITÁNICO entrenamiento de Colapinto en Argentina

  • 3 hours ago
¿Vuelve a Ferrari? Williams ficha a su NUEVO Sainz
Formula 1

¿Vuelve a Ferrari? Williams ficha a su NUEVO Sainz

  • Ayer 21:45
Russell revela cómo la guerra en Mercedes le ESTALLÓ en la cara
Formula 1

Russell revela cómo la guerra en Mercedes le ESTALLÓ en la cara

  • Ayer 20:49
Más leído

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
7.500+ views

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin

  • 3 enero
 Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
4.000+ views

Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso

  • 3 enero
 ¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
2.500+ views

¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes

  • 5 enero
 Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
2.500+ views

Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher

  • 7 enero
 BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
2.500+ views

BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso

  • 24 diciembre
 ¡Alonso REGRESA a Ferrari!
2.500+ views

¡Alonso REGRESA a Ferrari!

  • 5 enero

