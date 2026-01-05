Colapinto detecta una VENTAJA importante para 2026

Franco Colapinto ha señalado que esta nueva era que inicia para la Fórmula 1 en 2026 será benéfica para los pilotos novatos y los de menos experiencia en la parrilla.

Después de un año complicado donde no sumó un solo punto a lo largo de la temporada, el piloto de Alpine espera que las nuevas regulaciones emparejen la parrilla.

"Creo que 2026, especialmente para los novatos, es un coche completamente nuevo, que nadie conoce realmente, y probablemente traerá un poco más de igualdad entre los pilotos y la parrilla, y es algo que esperamos que suceda", expresó Colapinto.

"Por supuesto, un coche que tendrá un rendimiento más competitivo que este año y, sí, también mejor para los novatos", finalizó Franco.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

