Se confirma que Colapinto es OLVIDADO en el mundo de la F1

Franco Colapinto ha sido olvidado por completo dentro de la Fórmula 1 y la más reciente situación sucedida enfureció a los aficionados por ello.

Los aficionados de la F1 no aceptan nada menos que la perfección. Así, cuando se publicó el listado de los 22 pilotos que competirán en la temporada 2026, surgió un nuevo problema.

Quiero comenzar contando que yo mismo he estado en esa situación. Al diseñar una gráfica y fijarte en la pantalla tanto tiempo que llegas a distinguir cada píxel, es fácil cometer errores simples, como olvidar la conjunción “y”. Los fallos suceden, ¡somos todos humanos!

En una época en la que resulta cada vez más difícil diferenciar lo real de lo generado por una IA, equivocaciones de este tipo son, en cierto modo, un recordatorio de que detrás de la pantalla sigue habiendo una persona. ¿Qué ocurrió entonces? Todo comenzó con una publicación de Año Nuevo de la F1.

Relacionado: INDIGNANTE: ¡La F1 comete una GROSERIA CONTRA Franco Colapinto!

¿Stroll? Mejor me sirvo un doble, por favor

Por primera vez desde 2016, 22 pilotos ocuparán la parrilla gracias a la incorporación de Cadillac, y la F1 decidió celebrarlo con una imagen notable en la que se listaban todos los nombres que competirán en 2026.

Sin embargo, en el primer intento de publicación faltaba un nombre en el orden alfabético: Franco Colapinto. A pobre Franco se le olvidó, ¡y en lugar de uno, aparecían dos pilotos con el nombre de Lance Stroll!

Al darse cuenta del error, la F1 retiró la publicación, aunque muchos fans ya habían notado la equivocación y la compartieron en redes sociales. En una segunda publicación corrigieron el fallo e incluyeron a Colapinto, pero terminaron eliminando al Lance Stroll equivocado, desordenando la lista al situarlo entre Esteban Ocon y Sergio Pérez.

Si bien a quienes disfrutan de un poco de caos en medio del orden les puede resultar un fallo menor, para los más exigentes una lista alfabética mal organizada es algo realmente irritante. Un aficionado, quizás sin conocer el error inicial, preguntó: “¿Por qué es alfabético, salvo por Stroll?” Otros se sumaron a la duda, mientras algunos no pudieron evitar soltar una broma sobre Colapinto: “Oigan, se les olvidó cambiar los puntos de Colapinto, solo para que sepan.”

En la era de las redes sociales, cualquiera dispone de herramientas para criticar, y este incidente no ha pasado desapercibido.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!