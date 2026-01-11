Alpine habla fuerte y CLARO sobre el futuro de Colapinto en el equipo

Steve Nielsen, director general de Alpine, habló recientemente sobre el futuro de Franco Colapinto en el equipo.

El joven argentino tuvo una temporada decepcionante al no sumar puntos en dieciocho carreras. Colapinto asumió el puesto de Jack Doohan tras seis pruebas, pero en 2025 no pudo culminar todas las carreras, a pesar de haber mostrado destellos de potencial en algunos Grandes Premios.

Aunque disfrutó de un prometedor inicio en 2024, ha tenido que aprender importantes lecciones en la temporada actual, sobre todo si se compara con su compañero Pierre Gasly.

Nielsen destacó la necesidad de brindar tiempo a los pilotos jóvenes para que se desarrollen: "Franco es un piloto en ciernes. Hemos visto a otros jóvenes talentos atravesar períodos de altibajos, y él no es la excepción." El director puntualizó que, en varias ocasiones, Colapinto demostró estar a la par e incluso superar en velocidad a su rival francés.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Estabilidad y sumar puntos

El directivo subrayó la importancia de que ambos autos aporten puntos en el campeonato: "Lo esencial para nosotros es contar con dos pilotos que consigan puntos. Este año no fue el ideal, ya que solo uno de nuestros coches logró anotar, de forma intermitente, mientras que el otro, manejado por dos pilotos diferentes, se quedó sin registrar ningún punto."

Añadió: "Necesitamos estabilidad en ese segundo monoplaza y tiempo para que el talento madure y contribuya a nuestros resultados. Es crucial contar con dos pilotos sólidos."

Con respecto al rendimiento del coche, Nielsen admitió que la máquina no mostró la velocidad necesaria para luchar por puntos: "La realidad es que nuestro coche no ha estado a la altura. Ambos pilotos son, sin duda, mejores que el vehículo. En las pocas oportunidades en las que el coche estuvo competitivo, lo vimos en Brasil, donde Pierre se impresionó con una buena clasificación y carrera, y en Las Vegas, donde también logramos un rendimiento aceptable."

Concluyó: "Una vez que perfeccionemos el coche, ambos pilotos podrán explotar al máximo su potencial. Nuestro objetivo es construir una máquina mucho mejor, y entonces veremos de qué son capaces nuestros pilotos."

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!