El ESPECTACULAR elogio de Checo hacia Colapinto y Argentina

Checo Pérez ha elogiado de manera importante a Franco Colapinto y a la afición de Argentina en algo que considera que muchos otros países deben aprender.

Después de cuatro años al frente de Red Bull junto a Max Verstappen, Checo fue cortado de la escudería a pesar de tener dos temporadas más en su contrato. Por este motivo, su salida fue solo el inicio del fin de la era dorada de la escudería.

En una aparición reciente en el podcast Cracks con Oso Trava, el mexicano detalló el gusto que tiene por el respaldo de la afición argentina hacia Franco.

"Estoy impresionado con la afición argentina, cómo apoyan a Franco y Franco es un pilotazo y tiene a todo su país volcado con él apoyándolo. Creo que es algo que realmente tenemos que aprender de eso", contó Checo en la entrevista.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

