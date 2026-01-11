close global

Colapinto

VIDEO: El TITÁNICO entrenamiento de Colapinto en Argentina

Nazario Assad De León
Colapinto

Franco Colapinto está determinado a tener la mejor temporada de su carrera y ni la lluvia ni nada lo va a detener en su preparación.

Después de una temporada en la que no pudo sumar ni un solo punto, Colapinto se ha visto altamente criticado por su desempeño con Alpine, por este motivo, quiere utilizar la temporada 2026 para probar su verdadera valía en la parrilla.

Con Alpine obteniendo un motor Mercedes para la nueva era de regulaciones, se espera que pueda establecerse como un equipo más competitivo en la pista, pero aun así, el argentino no quiere dejar nada a la suerte.

Por ese motivo, ha emprendido una mejora de su cuerpo físico más que notoria y ha realizado entrenamientos de montaña, incluso a pesar de que caía una lluvia torrencial en el proceso, como se verá a continuación en el video.

Relacionado: PREOCUPACIÓN con Colapinto: Revelan CONSECUENCIAS en Alpine por desastre de 2025

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

