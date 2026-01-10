PREOCUPACIÓN con Colapinto: Revelan CONSECUENCIAS en Alpine por desastre de 2025

Han revelado consecuencias dentro de Alpine por los terribles resultados de 2025 gracias al pésimo auto que le dieron a Franco Colapinto y Pierre Gasly.

La cadena alemana Sport1 ha revelado recientemente que Horner podría invertir no solo en Alpine, sino también en Aston Martin. Se indica que Horner, respaldado por inversores estadounidenses, mantiene conversaciones para convertirse en accionista del equipo propiedad de Lawrence Stroll.

La historia da un giro adicional, ya que esos inversores resultan ser OC, que pretende vender su participación del 24% en Alpine a Horner, citando el bajo rendimiento del equipo de Enstone como uno de los motivos.

Se informa, además, que Horner invertiría en Aston Martin junto a esta firma estadounidense, aunque tendría que esperar hasta septiembre de 2026 para que se concretara la venta de la participación.

Si Horner regresa a la F1 con Aston Martin, se reunirá con su antiguo compañero de Red Bull, Adrian Newey, en una nueva etapa dos años después de la notable salida del legendario diseñador.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

