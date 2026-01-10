Ha salido nueva información sobre la llegada de Christian Horner a Alpine, equipo de Franco Colapinto.

Aunque Christian Horner se esfuerza por regresar a la Fórmula 1 lo más pronto posible, su retorno se ha visto postergado, según informa PlanetF1. Se decía que Horner estaría interesado en un puesto en Alpine, pero la venta de acciones no será viable hasta el 13 de septiembre de 2026, según documentos empresariales.

El equipo Alpine cuenta con varios accionistas. No solo Renault es propietario de la escudería francesa, sino que Otro Capital también tiene una participación significativa. Este fondo de inversión aporta capital en nombre de deportistas y celebridades, y es precisamente esa participación la que Horner aspira a adquirir.

Sin embargo, según documentos revisados por PlanetF1, Otro Capital no podrá desprenderse de su acción hasta tres años después de la compra y siempre con la aprobación de Renault. Dado que la adquisición se realizó el 13 de septiembre de 2023, Horner solo podría presentar una oferta seria dentro de nueve meses.

Por otro lado, aún no está claro si Otro Capital tiene intención de vender sus acciones. Aunque Alpine no ha sido uno de los equipos más destacados en la última temporada de Fórmula 1, su valor aumenta conforme la popularidad del deporte sigue creciendo.

En ese contexto, no se descarta la posibilidad de que Renault decida recomprar dichas participaciones si Otro Capital opta por vender. Ante este escenario, Horner podría verse obligado a buscar oportunidades en otros equipos.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

