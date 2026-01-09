BREAKING: Mercedes ARRUINA los PLANES de Franco Colapinto

Los planes de Franco Colapinto y Alpine han encontrado un nuevo problema gracias a Mercedes.

El equipo francés ha pospuesto la sesión de shakedown, programada para dentro de dos días, según informa el periodista de Fórmula 1, Jorge Pieró. La escudería francesa competirá en la próxima temporada con motores Mercedes, y el retraso se debe a que aún no han recibido determinados datos esenciales por parte del equipo alemán.

El cuadro francés anunció el año pasado que dejaría de utilizar motores Renault en la Fórmula 1. Con la llegada de los motores V6 híbridos en 2014, los motores de Renault no estaban a la altura frente a Mercedes, que dominaba en ese momento. Red Bull Racing se quejaba frecuentemente de la escasa potencia para competir contra los alemanes.

El shakedown del equipo se iba a celebrar el domingo 11 de enero, pero según informa el periodista, ha sido aplazada. Este cambio responde a la entrega tardía de datos cruciales sobre la unidad de potencia Mercedes.

La prueba se realizará de todas formas, aunque se prevé que tenga lugar entre el 20 y el 22 de enero. Los aficionados esperan ver cómo se adapta la escudería francesa a este cambio técnico, que promete marcar el inicio de una nueva era en la competencia de Fórmula 1.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

