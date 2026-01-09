URGENTE: ¡La FIA podría ARRUINAR el 2026 de Franco Colapinto!

La FIA podría meter en serios problemas a Alpine y Franco Colapinto en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Ferrari pretende frenar la artimaña de motores que han empleado Red Bull y Mercedes en el inicio de la temporada en Melbourne, según informa Blick. La escudería estaría preparando una protesta y contaría con el apoyo de sus equipos clientes, como Haas y Cadillac, además de Honda y Audi.

Durante el invierno se descubrió que Mercedes había encontrado una laguna en la normativa sobre la relación de compresión de la unidad de potencia para 2026. La regla fija dicha relación en 16:1, pero el equipo bávaro habría hallado la forma de elevarla a 18:1 durante la carrera, obteniendo alrededor de 13 caballos extra.

Por su parte, Red Bull Powertrains también dispone de este recurso, ya que un exempleado de Mercedes, que ahora trabaja para el escudería austriaca, habría trasladado esta "técnica". La FIA se pronunció a finales de diciembre, recordando que las pruebas se realizan a temperatura ambiente y que, por tanto, un valor mayor en carrera no representa un problema.

Audi, Honda y, sobre todo, Ferrari, carecen de este recurso. El frustrado equipo italiano, que finalizó cuarto en el campeonato mundial y, tras 28 carreras sin victoria, se enfrenta nuevamente a un escenario complicado, ya ha decidido plantarse. La Scuderia tiene previsto presentar una reclamación tras la primera carrera en Melbourne, según informa el medio.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

