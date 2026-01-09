Franco Colapinto podrá disfrutar de un Alpine con una importante influencia de Ferrari en 2026.

De acuerdo con la publicación de la cuenta AlpineClub_esp, la escudería francesa ha realizado varios movimientos interesantes en los últimos meses para sumar a nuevos elementos en sus filas.

Esto fue lo que reportó: "La gran mayoría de los ingenieros contratados por Alpine en 2026 provienen de Ferrari. Enstone se está convirtiendo en una pequeña colonia italiana: Jacopo Fantoni, Andrea Caffagni, Kris Midgley, Silvio Capasso", aseguró.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

