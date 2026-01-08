URGENTE: Mercedes FRENA a Franco Colapinto para 2026

Franco Colapinto y Alpine podrían verse frenados por Mercedes en sus planes para la siguiente temporada de Fórmula 1.

F1-Insider ha revelado información sobre el estatus de la supuesta venta de una parte de la escudería francesa y que involucra al equipo alemán: "Según las investigaciones de F1 Insider, Alpine no tomará ninguna decisión sobre una posible venta de acciones hasta septiembre.

"La preocupación es que la participación de Horner podría molestar al nuevo socio de motores, Mercedes. Recordemos que Wolff y el británico son considerados enemigos íntimos en el paddock.

"Horner quiere volver, con más poder que nunca. Pero entre Alpine, Aston Martin, los inversores y las viejas rivalidades, aún quedan muchas preguntas sin respuesta", informaron.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

