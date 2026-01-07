F1 Hoy: Fernando Alonso vencerá a Lewis Hamilton; Max Verstappen reconoce envidia a Franco Colapinto

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 7 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Ralf Schumacher ha sugerido que Fernando Alonso tiene mayores posibilidades de volver a pelear por el título mundial que Lewis Hamilton. Aunque Alonso no se consagró campeón desde 2006, sigue demostrando una gran vitalidad a sus 44 años. ::: LEER MÁS

El equipo de Fórmula 1 de Ferrari, dirigido por Fred Vasseur, tiene previsto presentarse en la campaña 2026 con dos configuraciones diferentes antes de decidir cuál será la definitiva, en algo que también impactará a Cadillac y a Checo Pérez. ::: LEER MÁS

Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, generó controversia en redes sociales tras ser visto en las pistas de esquí en un homenaje a Michael Schumacher, quien celebró su cumpleaños el 3 de enero. ::: LEER MÁS

Cadillac será uno de los grandes beneficiados de las nuevas noticias que ha logrado conseguir Ferraro en el desarrollo de su motor para la nueva temporada de F1. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto se prepara para su segunda temporada en Alpine. El piloto argentino cuenta con un apoyo masivo de sus compatriotas, al punto de que incluso Max Verstappen ha expresado su asombro por la gran afición que lo respalda. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!