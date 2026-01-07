F1 Hoy: Fernando Alonso vencerá a Lewis Hamilton; Max Verstappen reconoce envidia a Franco Colapinto
F1 Hoy: Fernando Alonso vencerá a Lewis Hamilton; Max Verstappen reconoce envidia a Franco Colapinto
GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 7 de enero de 2026 en la Fórmula 1.
Ralf Schumacher ha sugerido que Fernando Alonso tiene mayores posibilidades de volver a pelear por el título mundial que Lewis Hamilton. Aunque Alonso no se consagró campeón desde 2006, sigue demostrando una gran vitalidad a sus 44 años. ::: LEER MÁS
El equipo de Fórmula 1 de Ferrari, dirigido por Fred Vasseur, tiene previsto presentarse en la campaña 2026 con dos configuraciones diferentes antes de decidir cuál será la definitiva, en algo que también impactará a Cadillac y a Checo Pérez. ::: LEER MÁS
Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, generó controversia en redes sociales tras ser visto en las pistas de esquí en un homenaje a Michael Schumacher, quien celebró su cumpleaños el 3 de enero. ::: LEER MÁS
Cadillac será uno de los grandes beneficiados de las nuevas noticias que ha logrado conseguir Ferraro en el desarrollo de su motor para la nueva temporada de F1. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto se prepara para su segunda temporada en Alpine. El piloto argentino cuenta con un apoyo masivo de sus compatriotas, al punto de que incluso Max Verstappen ha expresado su asombro por la gran afición que lo respalda. ::: LEER MÁS
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Fernando Alonso recibe TERRIBLE NOTICIA de Mercedes para 2026
- hace 39 minutos
Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
- 1 hour ago
F1 Hoy: Fernando Alonso vencerá a Lewis Hamilton; Max Verstappen reconoce envidia a Franco Colapinto
- 2 hours ago
El HIPÓCRITA Hamilton no puede resistirse una vez más y toma un objeto prohibido
- Hoy 17:14
Mercedes adelanta el primer vistazo al coche de Antonelli para 2026
- Hoy 17:00
Verstappen reconoce ENVIDIA sobre Colapinto en la F1
- Hoy 17:00
Más leído
Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
- 3 enero
Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
- 3 enero
BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
- 24 diciembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin prepara BOMBAZO para Fernando Alonso en 2026
- 27 diciembre
¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
- 5 enero
URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac
- 17 diciembre