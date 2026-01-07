Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher

Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, generó controversia en redes sociales tras ser visto en las pistas de esquí en un homenaje a Michael Schumacher, quien celebró su cumpleaños el 3 de enero.

Aunque la intención era rendir tributo al siete veces campeón, muchos aficionados consideraron que la acción resultó inoportuna y fuera de lugar.

El pasado sábado, 'Schumi' cumplió 57 años. El legendario piloto consiguió sus dos primeros campeonatos con Benetton y más adelante se unió a Ferrari, donde, junto a figuras como Jean Todt y Ross Brawn, revitalizó el equipo italiano consiguiendo cinco títulos adicionales.

Tras retirarse en 2006, volvió brevemente con Mercedes en 2010 para finalmente colgar el casco en 2012. Desde el accidente de esquí en 2013, la familia ha mantenido la privacidad sobre su estado de salud, aunque Todt aseguró que sigue visitándolo y manteniendo el contacto.

Los aficionados reaccionan a la imagen

Gasly compartió en Instagram unas fotos tomadas en la pista donde llevaba un llamativo abrigo rojo con el logo de Marlboro. Esta imagen evocaba la figura de Schumacher, pero muchos fans interpretaron el homenaje como algo de mal gusto y notaron lo poco adecuado de escoger ese entorno para la despedida.

Pierre really understood the assignment. Seeing that red Marlboro jacket on the slopes is such a legendary tribute to Schumi ❤️ — GridReport (@GridReport16) January 4, 2026

I don't know how he thought that this is a good idea. Skiing ruined Schumacher's life forever, so how would you come to the conclusion that you have to pay tribute to the man by skiing on his birthday and posting it on social media? 🤦‍♂️ — Lac (@Lacije7) January 4, 2026

I'm sure he means well but this is maybe didn't hit the mark the way he wanted it to. — Jimmy (@Jay_Ecy_99) January 4, 2026

Very tasteless and very disrespectful and inappropriate — TaylorSwiftFan❤️‍🔥❤️‍🔥 (@6c9b7cf338964db) January 4, 2026

I think he meant well — DW (@donnywoah) January 4, 2026

