Pierre Gasly and Franco Colapinto look at each other to the background of an Alpine logo

Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher

Nazario Assad De León
Pierre Gasly and Franco Colapinto look at each other to the background of an Alpine logo

Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, generó controversia en redes sociales tras ser visto en las pistas de esquí en un homenaje a Michael Schumacher, quien celebró su cumpleaños el 3 de enero.

Aunque la intención era rendir tributo al siete veces campeón, muchos aficionados consideraron que la acción resultó inoportuna y fuera de lugar.

El pasado sábado, 'Schumi' cumplió 57 años. El legendario piloto consiguió sus dos primeros campeonatos con Benetton y más adelante se unió a Ferrari, donde, junto a figuras como Jean Todt y Ross Brawn, revitalizó el equipo italiano consiguiendo cinco títulos adicionales.

Tras retirarse en 2006, volvió brevemente con Mercedes en 2010 para finalmente colgar el casco en 2012. Desde el accidente de esquí en 2013, la familia ha mantenido la privacidad sobre su estado de salud, aunque Todt aseguró que sigue visitándolo y manteniendo el contacto.

Los aficionados reaccionan a la imagen

Gasly compartió en Instagram unas fotos tomadas en la pista donde llevaba un llamativo abrigo rojo con el logo de Marlboro. Esta imagen evocaba la figura de Schumacher, pero muchos fans interpretaron el homenaje como algo de mal gusto y notaron lo poco adecuado de escoger ese entorno para la despedida.

