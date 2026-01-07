Verstappen reconoce ENVIDIA sobre Colapinto en la F1

Franco Colapinto se prepara para su segunda temporada en Alpine. El piloto argentino cuenta con un apoyo masivo de sus compatriotas, al punto de que incluso Max Verstappen ha expresado su asombro por la gran afición que lo respalda.

En los años 2000, Michael Schumacher logró llenar las gradas de rojo gracias a su innegable popularidad, mientras que Verstappen impulsó el fenómeno de la "Orange Army" en la Fórmula 1.

Aunque Colapinto también es muy querido, el joven reconoce que canalizar esa simpatía en resultados concretos no es tarea fácil.

Sorpresa entre pilotos europeos

En Rolling Stone Argentina, Colapinto comenta que casi todos los pilotos europeos se han mostrado impresionados por el apoyo tan descomunal que recibe, destacando que incluso Verstappen comparte ese asombro.

"Es increíble ser argentino y sentir todo el apoyo de mi país. Los pilotos europeos no pueden creer la magnitud de este respaldo. Max Verstappen comentó: 'Es increíble, están presentes en cada circuito, en todas partes'."

De cara a la nueva temporada, el piloto se enfrenta a una lucha en la que cada punto cuenta. Tras verse involucrado en varias colisiones el año pasado, su renovación contractual fue una grata sorpresa.

Ahora, Colapinto tendrá que medirse con su compañero de equipo, Pierre Gasly, mientras Alpine busca alcanzar nuevos horizontes en 2026.

