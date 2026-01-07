¿Cuál le tocará a Checo? Ferrari utilizará dos coches DIFERENTES en 2026

El equipo de Fórmula 1 de Ferrari, dirigido por Fred Vasseur, tiene previsto presentarse en la campaña 2026 con dos configuraciones diferentes antes de decidir cuál será la definitiva, en algo que también impactará a Cadillac y a Checo Pérez

La Scuderia sufrió considerablemente en el último año bajo las regulaciones previas, terminando en cuarto lugar en el campeonato de constructores. Tras una reñida lucha por el segundo puesto en 2024, el rendimiento de 2025 estuvo muy por debajo de lo esperado para un subcampeón.

Las nuevas normas ofrecen a Ferrari la oportunidad perfecta para un reinicio necesario. Además, el director técnico Loic Serra tendrá la ocasión de demostrar que puede marcar la diferencia en su nuevo equipo.

Aunque el exdirector de rendimiento de Mercedes aún no ha dejado su sello en la maquinaria de la Scuderia, ya afirmó a los medios que el equipo está apostando por soluciones "creativas" en algunos aspectos oscuros del reglamento 2026.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Ferrari apunta a las pruebas previas a la temporada

Vasseur confirmó recientemente que Ferrari llegará a las primeras sesiones de prueba de pretemporada con un coche que podría lucir muy distinto al que alineará en la parrilla de Melbourne en marzo. Por ello, el equipo de Maranello realizará sus propias pruebas de manera privada antes de iniciar la primera ronda de test en equipo, programada del 26 al 30 de enero.

Es poco probable que Ferrari sea el único en modificar su monoplaza antes del Gran Premio de Australia. Durante las tres rondas de la pretemporada, se aprovechará la posibilidad de probar dos configuraciones distintas, en lugar de adelantar a sus rivales que serán el equipo a batir esta temporada.

La "Espec A" saldrá a la pista en Barcelona a finales de enero, según indican medios italianos, siendo utilizada sobre todo para evaluar la electrónica de la unidad de potencia. Posteriormente, la "Espec B" se pondrá a prueba con la participación de Lewis Hamilton y Charles Leclerc durante las dos sesiones previstas en Bahréin.

Una vez finalizadas las tres fases de pruebas, Vasseur y su equipo decidirán qué configuración adoptarán con la esperanza de escalar posiciones en el entorno competitivo de la Fórmula 1 antes de que arranque el Gran Premio de Abu Dabi 2026.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!