Alonso podría ganar otro título ANTES que Hamilton

Ralf Schumacher ha sugerido que Fernando Alonso tiene mayores posibilidades de volver a pelear por el título mundial que Lewis Hamilton. Aunque Alonso no se consagró campeón desde 2006, sigue demostrando una gran vitalidad a sus 44 años.

El piloto español, que posee el récord de haber disputado la mayor cantidad de Grandes Premios, debutó en Fórmula 1 en 2001 y su carrera es un verdadero testimonio de perseverancia. Ahora, con Aston Martin a sus espaldas, Alonso confía en que la llegada del legendario diseñador Adrian Newey le permitirá sumar más podios e incluso alcanzar su victoria número 33.

Durante la temporada 2025, Alonso superó a su compañero de equipo, Lance Stroll, en la clasificación en cada una de las 24 carreras y terminó por encima de él en el campeonato de pilotos por tercera temporada consecutiva. En contraste, el siete veces campeón Hamilton fue ampliamente superado por su joven compañero, Charles Leclerc, quien finalizó la temporada 86 puntos por delante del británico durante su primer año con Ferrari.

En una entrevista para F1-Insider, Schumacher comentó: "¿Por qué no? Creo que Fernando sigue siendo quien lleva el coche. Con Lewis a veces se tiene la sensación de que es el coche el que lo conduce. Fernando siempre se muestra relajado, incluso fuera de las carreras. Su amplia experiencia y su gran motivación hablan por sí mismas."

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

¿Será Alonso más fuerte en la lucha por el título de 2026 que Hamilton?

Tras la intensa rivalidad mostrada en McLaren en 2007, Alonso y Hamilton se encuentran ahora en una situación similar. Ambos pilotos deben aprovechar al máximo el poco tiempo que les queda, mientras esperan que sus equipos den un salto cualitativo con las nuevas regulaciones de la temporada 2026. En 2025, Ferrari y Aston Martin terminaron en la cuarta y séptima posición respectivamente en el campeonato de constructores, un resultado que deja dudas sobre el futuro inmediato de ambos equipos.

Alonso, que no gana desde el Gran Premio de España de 2013, espera que la incorporación de Newey a su escudería en Silverstone le ayude a reavivar su carrera y conquistar esa tan codiciada victoria número 33. Sin duda, si Aston Martin consigue desarrollar un coche competitivo, será Alonso –y no Lance Stroll– quien pelee por el campeonato mundial.

Por otro lado, la historia de Hamilton podría cambiar si Ferrari dota a sus pilotos de un monoplaza dominante en 2026. Los resultados de 2025 apuntan a que, en ese caso, sería Charles Leclerc quien se disputara el título, dejando a Hamilton en una situación delicada. En definitiva, aunque la batalla por el campeonato pende de un hilo, parece que Alonso tiene más posibilidades de volver a la cima, siempre que Aston Martin logre brindar el rendimiento necesario.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!