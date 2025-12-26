Checo Pérez Hoy: Nueva clase maestra en la Fórmula 1; Dudan de Valtteri Bottas y de él

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este jueves 25 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

La FIA ha anunciado que se ha firmado un nuevo Acuerdo de Gobernanza Concorde entre los 11 equipos de F1, lo que aportará cambios significativos a partir de 2026 y eso podría afectar a Checo Pérez y Cadillac. ::: LEER MÁS

Checo Pérez sigue dando clases de negocio en su manejo de la Fórmula 1 y ahora esto se ha visto reflejado en la venta de la mercancía oficial. ::: LEER MÁS

Checo Pérez y Valtteri Bottas han sido puestos de nuevo en el ojo del huracán después de grandes dudas de Bernie Collins. ::: LEER MÁS

Max Verstappen rompió el silencio sobre lo sucedido con otro compañero de equipo en el intento por reemplazar a Sergio Pérez en Red Bull Racing. ::: LEER MÁS

¿Qué necesitan Checo y Cadillac? La guía definitiva de regalos perfectos para los 11 equipos. ::: LEER MÁS

