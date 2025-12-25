Nueva jugada MAESTRA de Checo dentro la F1 gracias a Cadillac

Checo Pérez sigue dando clases de negocio en su manejo de la Fórmula 1 y ahora esto se ha visto reflejado en la venta de la mercancía oficial.

El acuerdo del piloto mexicano con Cadillac ha ido revelándose poco a poco y ahora se ha podido conocer una cláusula especial relacionada con ventas del equipo, algo que beneficiará directamente al mexicano.

GPFans ha podido conocer que, en el contrato de Checo con Cadillac, un porcentaje de todas las ventas de mercancía oficial de la escudería relacionadas al piloto mexicano o alguna de sus variables iría directamente como pago para él.

De esta manera, el nuevo piloto de referencia de Cadillac no sólo aportará dentro de la parrilla, sino que capitalizará su gran imagen fuera de ella.

Relacionado: URGENTE: Ferrari le dará un MOTOR LENTO a Checo Pérez y Cadillac

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!