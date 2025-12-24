Max Verstappen rompió el silencio sobre lo sucedido con otro compañero de equipo en el intento por reemplazar a Sergio Pérez en Red Bull Racing.

"Intentamos trabajar de la misma manera, pero al final cada piloto tiene su propio estilo", comentó Verstappen en el programa Gemaximalizado de Viaplay, cuando se le preguntó si los pilotos de reserva de Red Bull comparten la misma configuración en sus coches.

"Creo que Yuki solía elegir una configuración con un poco más de subviraje. En algún momento, ambos terminamos acercándonos en la forma de gestionar el coche, pero en la segunda mitad de la temporada nos guiamos por la misma filosofía, aunque el de Yuki mostraba un subviraje más marcado.

"Todo depende de cómo se estructure el fin de semana y de la sintonía con el ingeniero. Al final, son los detalles los que hacen la diferencia. En Abu Dhabi, no estaba del todo satisfecho con los tiempos FP1 a FP3, pero con pequeños ajustes logramos recuperar unas dos décimas.

"Esas dos décimas son decisivas, especialmente cuando observas la parrilla. Trabajo muy bien con Gianpiero Lambiase, y como he dicho, todo se reduce a los detalles y a la conexión personal. Con esa sintonía se pueden ganar una o dos décimas.

"Con la experiencia y escuchando la retroalimentación, Tsunoda podría haber mejorado. Pero esto se debe sobre todo a la falta de experiencia, no a una carencia de talento", comentó.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

