¿Qué pasará con Checo y Cadillac? La nueva regla de la FIA que afectará a todos los equipos de F1

La FIA ha anunciado que se ha firmado un nuevo Acuerdo de Gobernanza Concorde entre los 11 equipos de F1, lo que aportará cambios significativos a partir de 2026 y eso podría afectar a Checo Pérez y Cadillac.

Tras un largo periodo de negociaciones, la entidad encargada de regular la F1 y Formula One Management (FOM) han alcanzado un consenso sobre un marco que regirá el campeonato durante los próximos cinco años. Este acuerdo refuerza el compromiso con la equidad y la innovación en el deporte.

Las modificaciones establecidas en este noveno acuerdo entrarán en vigor en 2026 y se mantendrán hasta 2030. Cabe destacar que esta decisión se ha tomado nueve meses después de la firma del Acuerdo Comercial Concorde 2026, firmado sin la participación de la FIA, lo que subraya la importancia de perfeccionar la manera de gestionar el campeonato.

Entre los cambios más importantes se encuentra la revisión en el pago de las tarifas de inscripción de cada equipo y la modificación de la estructura de votación en las reuniones de la comisión de F1. Con ello, se busca que la FIA tenga mayor influencia, requiriendo menos equipos para formar mayoría en las decisiones clave.

El cambio que más notará el público es la obligación de que cada escudería muestre el logo de la FIA en el morro de sus monoplazas a partir de la próxima temporada.

Los equipos de F1 exhibirán el logotipo de la FIA en sus coches a partir de 2026

El Acuerdo Concorde se implementó por primera vez en 1981 con el objetivo de fomentar la equidad deportiva, la innovación tecnológica y la excelencia operativa en la F1. Desde entonces, ha sido fundamental para la evolución del deporte.

Este año, la FIA ha sido objeto de fuertes críticas, ya que muchos piden una revisión integral de los sistemas de marshal y arbitraje. Tanto pilotos como expertos han abogado por la incorporación de comisarios a tiempo completo y remunerados.

Con el aumento de las tarifas de inscripción, se espera que una parte significativa de los fondos se reinvierta en la mejora de la supervisión y el arbitraje, aunque tras la firma del acuerdo aún no se han dado detalles concretos.

Además, se baraja la medida de integrar de forma más prominente la identidad de la FIA en los vehículos, lo que incrementaría la visibilidad del organismo en el paddock de F1.

Según las regulaciones provisionales para 2026, cada coche deberá llevar el logotipo de la FIA en azul o blanco, con una altura mínima de 75 mm. Este distintivo deberá ubicarse en la parte superior o en alguno de los laterales del morro, de forma que sea claramente visible desde el costado.

De cara a la inauguración de la temporada 2026 en marzo, Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, comentó: “El noveno Acuerdo Concorde asegura el futuro a largo plazo del Campeonato Mundial de Fórmula 1 y me llena de orgullo el compromiso demostrado en este proceso. Quiero agradecer a Stefano Domenicali y a su equipo por una colaboración sólida, basada en la equidad, la estabilidad y la ambición compartida. Este acuerdo nos permitirá modernizar nuestras capacidades reguladoras, tecnológicas y operativas, apoyando a nuestros directores de carrera, comisarios y a los miles de voluntarios que son el pilar de cada competición. Con ello, garantizamos que la F1 continúe marcando tendencia en innovación y estableciendo nuevos estándares a nivel global.”

