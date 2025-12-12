close global

﻿
Pierre Gasly and Franco Colapinto look at each other to the background of an Alpine logo

ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!

Aloisio Hernández
Pierre Gasly and Franco Colapinto look at each other to the background of an Alpine logo

Pierre Gasly, compañero de equipo de Franco Colapinto, filtró una pista importante de Alpine para 2026.

Usando su cuenta de Instagram, el corredor francés publicó una historia mostrando un Renault color amarillo con azul y acompañó la imagen de una encuesta en la que preguntaba a sus seguidores si les gustaría volver a "esos colores".

Sin embargo, lo que desató los rumores en redes sociales fue que el post contenía un mensaje extra que decía: "Podría meterme en problemas por esa encuesta", lo que sugiere que posiblemente hay algo detrás de lo publicado por el francés.

Recordar que el color amarillo coincide con uno de los más grandes patrocinadores de Colapinto, por lo que no sería extraño ver una mayor presencia de esa tonalidad en el monoplaza del próximo campeonato.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

Franco Colapinto

