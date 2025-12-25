Checo y Bottas sufren nuevos ATAQUES y juicios por su llegada a Cadillac F1
Checo y Bottas sufren nuevos ATAQUES y juicios por su llegada a Cadillac F1
Checo Pérez y Valtteri Bottas han sido puestos de nuevo en el ojo del huracán después de grandes dudas de Bernie Collins.
El acuerdo del piloto mexicano con Cadillac ha ido revelándose poco a poco y ahora Collins no parece estar del todo a bordo de cómo funcionará la dinámica del equipo.
Cadillac optó por formar una alineación con el mexicano y con Bottas, ambos pilotos ampliamente experimentados y con gran trayectoria en su haber, pero el carácter de ambos ha levantado dudas en Bernie.
“No puedo imaginarlos como dúo por sus personalidades”, explicó Collins sobre las posibilidades de éxito de Cadillac.
Relacionado: URGENTE: Ferrari le dará un MOTOR LENTO a Checo Pérez y Cadillac
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Noticias Hoy: Verstappen lo quiere como compañero; Problemas en Honda para 2026
- hace 43 minutos
Checo Pérez Hoy: Nueva clase maestra en la Fórmula 1; Dudan de Valtteri Bottas y de él
- hace 43 minutos
Checo y Bottas sufren nuevos ATAQUES y juicios por su llegada a Cadillac F1
- 2 hours ago
Nueva jugada MAESTRA de Checo dentro la F1 gracias a Cadillac
- 3 hours ago
¿Qué pasará con Checo y Cadillac? La nueva regla de la FIA que afectará a todos los equipos de F1
- Ayer 20:00
Ferrari, Audi y Honda escriben una carta a la FIA para AFECTAR a Colapinto y Alpine
- Ayer 19:00
Más leído
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
- 13 diciembre
Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
- 12 diciembre
IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
- 10 diciembre
Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
- 7 diciembre
MÍNIMA diferencia entre Norris y Verstappen; Alonso, VENCE a Piastri en FP3 del GP de Abu Dhabi
- 6 diciembre
¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
- 17 diciembre