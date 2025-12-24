¿Qué necesita Checo y Cadillac? La guía definitiva de regalos perfectos para los 11 equipos

¡Es la época más maravillosa del año! Salvo que no te guste la Navidad, no te interesen las carreras de F1 en directo o te irriten los anuncios navideños de SkySports. De lo contrario, deseamos que recibas todos los regalos que has pedido y, como estamos de buen humor, hemos preparado unas listas para Santa de parte de los 11 equipos.

¿Listos para disfrutar de unos ricos panecillos de leche y de carne? ¡Pues vamos allá!

McLaren: Vales para terapia de pareja

En McLaren, las cosas entre los pilotos no parecen estar muy bien de pareja: se comenta que Oscar Piastri ya se ha instalado en la habitación de invitados. Quizás desde el primer momento, la combinación de dos líderes se convirtió en un reto insalvable; las batallas por el título suelen estar cargadas de rivalidad y resentimientos. Con las nuevas regulaciones que llegan el próximo año, ahora es el momento ideal para que se unan en sintonía, al menos por una temporada más.

Mercedes: Un nuevo jefe de relaciones públicas

Resulta difícil imaginar que Mercedes terminó como el segundo mejor equipo de la temporada. Ha sido un año casi milagroso para un conjunto que cuenta con un novato y un piloto que, tras pasar varios años a la sombra de Lewis Hamilton, ha aprovechado la oportunidad. Sin embargo, pese a sus logros, resulta poco atractivo. Incluso cuando George Russell brillaba, lo hacía de manera sobria y sin pretensiones. Un poco de publicidad ayudaría bastante.

Red Bull: Deja que Isack Hadjar se luzca

No es fácil envolver esta situación en pocas palabras, pero el fracaso sistemático de Red Bull con sus pilotos de segunda fila debe llegar a su fin. Isack Hadjar, apodado cariñosamente “Sonic the Hadjhog”, tiene toda la pinta de ser un chico prometedor.

Ferrari: Regalo imposible de empaquetar

No existe ningún presente de Navidad que pueda solucionar los problemas internos de Ferrari. ¿Un abrazo para Lewis Hamilton? ¿Que la prensa italiana se comporte de forma menos polémica durante una temporada? ¿Un apretón de manos a Charles Leclerc en reconocimiento a sus esfuerzos? Nada, ni siquiera dentro de una cajita, parece capaz de arreglar esta situación.

Williams: Contratos sólidos y sin rodeos

Después de haber demostrado la mayor mejora de una temporada a otra, Williams debería apostar por cerrar a todos sus pilotos con contratos a largo plazo cuanto antes. Carlos Sainz es, sin duda, el mejor piloto fuera de los grandes cuatro, y Alex Albon no se queda atrás. Son rápidos, cuentan con una gran experiencia y están en constante mejora. Es el momento de asegurarles un futuro en el equipo.

Racing Bulls: Un nuevo comienzo

El programa junior de Red Bull, ahora libre de la sombra de Helmut Marko, renueva sus energías. Con tantos cambios en el cuadro directivo de la organización en el último año y medio, resulta difícil saber quién hace qué en Milton Keynes. Esto podría jugar a favor de Racing Bulls. Si Isack Hadjar consigue imponerse al lado de Max Verstappen la próxima temporada, podría relajarse la presión por incluir a uno de los jóvenes en la escudería. Y si funciona, el equipo volverá a operar como se espera.

Aston Martin: Clases de conducción para Lance Stroll

Sí, ya usamos este argumento el año pasado, pero la realidad es innegable. Solo un piloto terminó con más posiciones rezagadas respecto a su compañero en el campeonato que Stroll: Gabriel Bortoleto en Sauber, un novato que tuvo que competir contra un veterano en la mejor temporada de su carrera. Con todo el respeto, esta no fue la mejor racha para Fernando Alonso al lado de su compañero canadiense, y considerando que Stroll ya está en su séptima temporada en la F1, la situación es preocupante.

Haas: Una nota manuscrita de Ferrari

Para el equipo norteamericano no han sido años fáciles, pero el joven Oliver Bearman fue una bocanada de aire fresco en 2025. Su acento, increíblemente continental para alguien nacido y criado en el sur de Inglaterra, es solo uno de sus muchos encantos. Aunque ya se rumorea que Ferrari lo tendrá de reserva para reemplazar a Lewis Hamilton cuando decidan avanzar, de momento, lo único que queda es disfrutar de su actuación.

Audi: Un livery a contar

El equipo alemán dio a conocer un primer vistazo del diseño que lucirán en su debut en 2026, pero no logró causar gran impacto. En el ambiente interno de GPFans se comentó en tono irónico que parecía “el diseño básico que obtienes antes de desbloquear cualquier mejora en un videojuego de carreras”. Su predecesor, Sauber, ofreció propuestas memorables; incluso el llamarado verde neón era inconfundible en pista. Audi, es hora de elevar el nivel.

Alpine: Flavio Briatore se va... otra vez

Existen muchas maneras acertadas de gestionar un equipo de F1, pero también numerosas formas desastrosas. Contar con un excéntrico italiano en un puesto ambiguo no es precisamente lo ideal. En serio, ¿qué estamos haciendo aquí?

Cadillac: La decisión de Connor Zilisch

Hay un joven piloto estadounidense, con un talento innato y experiencia en monoplazas, que compite en la NASCAR Cup Series en 2026 con Trackhouse Racing. Zilisch, de 19 años y parte del programa Red Bull, destaca en las carreras de óvalo, pero también ha demostrado ser experto en circuitos convencionales, gracias a su formación en karting en Europa junto a pilotos como Kimi Antonelli. Cadillac busca un estadounidense que enarbolé su bandera, y aunque Colton Herta, que viene este año para correr en la F2 y respaldar a Valtteri Bottas y Sergio Pérez, no es la opción ideal, Zilisch podría serlo.

