Checo Pérez Hoy: Max Verstappen rompe el silencio; ¿Lo quiere de regreso en Red Bull?

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este miércoles 24 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Max Verstappen rompió el silencio sobre lo sucedido con otro compañero de equipo en el intento por reemplazar a Sergio Pérez en Red Bull Racing. ::: LEER MÁS

¿Qué necesitan Checo y Cadillac? La guía definitiva de regalos perfectos para los 11 equipos. ::: LEER MÁS

Max Verstappen ha revelado el que le gustaría fuera su deseo de regalo navideño en la Fórmula 1, y para ello podría estar involucrado Checo Pérez. ::: LEER MÁS

Aunque el año apenas nos regala un par de semanas más, ya se vive con entusiasmo la expectación por la nueva temporada. ::: LEER MÁS

La antigua estrella de Red Bull en la Fórmula 1, Pierre Gasly, reveló que vivió momentos difíciles en la escudería durante 2019, confirmando lo que posteriormente vivieron Alex Albon y Checo Pérez. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!